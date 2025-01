Advocaten: ‘Erasmusschutter’ snel behandelen, hooguit 25 jaar cel

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor drievoudige moord. Op 28 september 2023 schoot L. zijn buurmeisje Romy (14) dood, vervolgens haar moeder Marlous (39) en daarna, in het Erasmus Medisch Centrum, docent en arts Jurgen Damen (43). Volgens gedragskundigen is L. verminderd tot sterk verminderd toerekeningsvatbaar.

L.’s advocaten schetsten uitvoerig de periode voorafgaand aan het ontstaan van de gewelddadige plannen van hun cliënt, waarbij hij uiteindelijk een eigen werkelijkheid creëerde die niet strookte met de realiteit.

Tijdens zijn studie geneeskunde rezen bij sommige docenten twijfels. Dit resulteerde erin dat hij zijn artsendiploma niet zou krijgen. L. wilde naar eigen zeggen al vanaf zijn vijfde levensjaar arts worden. „Zijn enige levensdoel”, zei advocaat Marlin Nolte.

Toen het besef indaalde dat dit na 11,5 jaar studeren niet verwezenlijkt zou worden, werd L. zo boos dat hij er zelf bang van werd. Hij begon excessief te drinken en isoleerde zich. „Hij voelde zich wanhopig en machteloos, hij had het gevoel dat hij klem zat en geen kant op kon”, aldus zijn advocaten. „No way out.”

L. ontwikkelde een „interne dialoog” met een denkbeeldige computer, de Partitie genaamd, aan de hand waarvan een zeer gewelddadig en in zijn ogen onontkoombaar plan ontstond, waarbij iedereen die hem en zijn artsendroom in zijn ogen in de weg had gestaan uit de weg geruimd zou worden. Op 28 september 2023 kwam dit plan in aangepaste vorm tot uitvoering. Hij voelde zich daartoe gedwongen door de Partitie, aldus Nolte. „Hij zag het als een samenzwering en ziet het nog steeds zo.”

De verdachte maakte geen gebruik van zijn laatste woord. „Ik voeg mij naar wat mijn advocaat heeft gezegd”, zei hij.

De rechtbank doet uitspraak op 21 februari.