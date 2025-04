Focus niet meer alleen op Bedum bij onderzoek naar permanent azc

Binnenland

Tijdens een verhitte raadsvergadering woensdagavond over de mogelijke komst van een permanent azc in het Groningse Bedum, heeft verantwoordelijk wethouder Han Hefting aangegeven dat er breder onderzoek komt naar de locatie voor de opvang. Dat betekent dat de focus niet langer alleen op Bedum ligt, maar ook op Uithuizen en Winsum. Het is niet bekend wanneer een besluit wordt genomen over waar het azc komt.