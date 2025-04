VVD’er Mol volgt Kolff op als burgemeester van Dordrecht

De vertrouwenscommissie van de Dordtse raad deed woensdag in een besloten vergadering verslag van de sollicitatieprocedure en kwam met een aanbeveling. De raadsleden besloten daarna om Mol als nieuwe burgemeester voor te dragen bij minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken, die de benoeming bespreekt in de ministerraad. Vrijwel altijd wordt de aanbeveling van een gemeente opgevolgd. Het is de bedoeling dat de VVD’er op 5 juni begint.

Mol is sinds 2019 burgemeester van Laren en zou eigenlijk in september aan zijn tweede termijn van zes jaar beginnen. Een week geleden stemde de raad van de Noord-Hollandse gemeente in met zijn herbenoeming.

De 44-jarige VVD’er was in de Tweede Kamer persoonlijk medewerker van Mark Rutte en later wethouder in Voorschoten. Mol zegt „heel blij, verrast en ongelooflijk vereerd” te zijn dat Dordrecht hem voordraagt als nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie omschrijft Mol als „een vrolijk, authentiek, toegankelijk en kleurrijk persoon”. Op de vacature hadden tien mannen en zeven vrouwen gereageerd. Als commissaris van de Koning beëdigt Kolff over twee maanden zijn opvolger in Dordrecht, een gemeente met ruim 120.000 inwoners.