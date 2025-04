Partijen over tarieven Trump: handelsoorlog helpt niemand

Trump heeft een importheffing van 20 procent op producten uit de Europese Unie aangekondigd. Hij spreekt van „bevrijdingsdag” waarop hij kwam met een vergelding voor landen die de VS zouden benadelen in de internationale handel.

Maar Yeşilgöz denkt dat de heffingen „verre van bevrijdend” zullen zijn als Trump die doorzet en die uitmonden in een handelsoorlog. „Dat is schadelijk voor bedrijven en consumenten, in Europa maar ook in de VS zelf”, aldus de politica.