Roosendaal stemt tegen azc Heerle, besluit met applaus ontvangen

Binnenland

Het plan voor een opvanglocatie voor asielzoekers in het Brabantse dorp Heerle is voorlopig van de baan. De gemeenteraad van Roosendaal stemde woensdagavond tegen het voorstel van het college om driehonderd vluchtelingen op te vangen in het buitengebied van Heerle. Achttien raadsleden stemden tegen het plan, zestien waren voor. Na de stemmingen volgden luid applaus en gejuich op de publieke tribune.