Faber trekt eigen asielplan als het in EU niet ver genoeg gaat

„Natuurlijk willen we samenwerken, maar het gaat om de gezamenlijke doelen die wij kunnen bereiken. Op het moment dat het Europees niet gaat zoals ik wil, dan moet je gewoon je nationale plan ook maken”, zei Faber donderdag na afloop van het beraad.

Als Faber een bepaald doel heeft dat ze via de Europese Unie „beter en sneller en makkelijker” kan bereiken, „dan zal ik dat niet nalaten”.

In het discussiestuk van het Pools voorzitterschap van de EU, waarover de ministers woensdag overlegden, wordt benadrukt dat het belangrijk is dat de EU-lidstaten als een blok optreden. Als lidstaten zelf overeenkomsten sluiten met andere landen, bestaat het risico dat de regeringen van deze landen steeds meer voorwaarden gaan stellen aan het terugnemen van asielzoekers. Daarmee zou „de positie van de lidstaten en de Europese Unie als geheel worden verzwakt”, waarschuwt voorzitter Polen.

Nederland heeft onder andere met Marokko afspraken gemaakt over het terugnemen van asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven. Met Algerije is Faber hierover in gesprek.

Faber deelt de zorgen van de Polen niet. „Als blok ben je natuurlijk groter, maar de kennis die wij daar opdoen, kunnen we delen met Europese lidstaten. Ik zie dat niet zozeer als negatief. Ik denk dat je elkaar daar wel in kunt versterken.”