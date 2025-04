Brekelmans: EU-landen moeten meer samenwerken op defensie

Om te zorgen dat investeringen in en de productie van defensiematerieel fors omhoog gaan, „moeten we veel meer samenwerken”, vindt minister Ruben Brekelmans (Defensie). Wat hem betreft gaat het zowel om grote als kleine landen, maar ook om niet EU-lidstaten zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk en andere landen, zei hij donderdag voor het begin van een vergadering met de EU-defensieministers.