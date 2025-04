Opbrengst eerste nieuwe haring voor gezond eten voor scholieren

JOGG wil dat basisscholen meer gezonde lunches aanbieden aan kinderen. Ook moeten kinderen tijdens de schooldag meer bewegen. Dit begon op acht basisscholen in Zuid-Limburg. Met de opbrengst moet dit worden uitgebreid naar de rest van het land. Volgens het Nederlands Visbureau, de organisator van de veiling kan haring „een belangrijk element zijn” in een gezonde schoollunch.

De veiling is op 17 juni. Het is de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Het eerste vaatje haring leverde vorig jaar 81.000 euro op voor de Nederlandse Hersenbank. In 2023 werd het eerste vaatje nieuwe haring geveild voor een recordbedrag van 159.500 euro. Het jaar daarvoor ging het om 113.500 euro, toen een record.