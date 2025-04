Onrust over opvang asielzoekers in verschillende gemeenten

In Roosendaal stemde de gemeenteraad woensdagavond tegen een voorstel om driehonderd vluchtelingen op te vangen in het Brabantse dorp Heerle. Dit besluit werd met applaus ontvangen door aanwezige tegenstanders. De raad stemde met achttien tegen zestien stemmen tegen het voorstel van het college.

Er waren veel mensen afgekomen op de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. De publieke tribune van het stadskantoor in Roosendaal, met plaats voor ongeveer honderd mensen, zat vol. Buiten de zaal volgde een twintigtal mensen de vergadering via een livestream.

De mogelijke komst van een opvang voor asielzoekers leidde de afgelopen periode tot onrust in Heerle. Tegenstanders, onder meer verenigd in werkgroepen als Laat Heerle met rust en GEEN AZC Heerle, zeiden onder meer dat Heerle, met nog geen 1900 inwoners en weinig voorzieningen, te klein is voor een azc. Ook waren ze bang voor overlast.

Wethouder Klaar Koenraad benadrukte dat de gemeente desalniettemin verplicht is om voor 1 juli een opvanglocatie te realiseren in het kader van de spreidingswet, al is het onzeker of deze wet in stand blijft.

Een bijeenkomst in een sporthal in Best moest vroegtijdig worden afgebroken nadat de sfeer grimmig werd

Grimmig

In het Brabantse Best escaleerde een informatiebijeenkomst over de komst van een azc en dat leidde tot ongeregeldheden. De bijeenkomst in een sporthal moest vroegtijdig worden afgebroken nadat de sfeer grimmig werd en de burgemeester en wethouders zich bedreigd voelden.

Buiten probeerden tegenstanders alsnog de sporthal binnen te dringen, wat tot tumult leidde. Er werd vuurwerk afgestoken, maar de politie kon de situatie uiteindelijk onder controle krijgen zonder arrestaties.

De gemeente Best overweegt een opvanglocatie voor maximaal 192 asielzoekers aan de Hooiweg.

Felle kritiek

Ook in de Groningse gemeente Het Hogeland is er weerstand tegen plannen voor een permanent azc. Aanvankelijk werd alleen Bedum als mogelijke locatie onderzocht, maar na felle kritiek van zowel raadsleden als inwoners is besloten ook Uithuizen en Winsum mee te nemen in het onderzoek.

Tijdens een verhitte raadsvergadering woensdagavond werd de bijeenkomst meerdere keren verstoord door boze aanwezigen, en burgemeester en raadsleden spraken hun steun uit voor een bedreigd raadslid.

In Staphorst was er dinsdagavond ook een protest tegen een azc. In de gemeente zijn nog geen concrete plannen voor asielopvang. Toch verzamelden zich een paar honderd man op het Marktplein en dreigden richting het gemeentebestuur te blijven strijden tegen de komst van asielzoekers.