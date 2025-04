Stikstofplan Zuid-Holland bevat ammoniakplafond en overgangszones

Van Leeuwen zei eerder al dat de provincie amper 10 procent van het probleem kan oplossen en dat het Rijk de rest moet doen. Een ministeriële commissie werkt sinds begin dit jaar aan landelijke maatregelen, maar die zijn nog altijd niet klaar. Zuid-Holland heeft na gesprekken met ruim vijftig partijen wel al een plan gemaakt, net als eerder Gelderland. „We zetten hiermee een stap voorwaarts en pakken onze verantwoordelijkheid”, aldus Van Leeuwen. „Maar alle maatregelen die we nemen, doen helaas pijn. We moeten wel. Dat is de eerlijke boodschap.”

Om de stikstofuitstoot van de landbouw terug te dringen, komt er een maximum aan de hoeveelheid ammoniak die de ongeveer 1100 melkveebedrijven in Zuid-Holland mogen uitstoten. De provincie onderzoekt nog hoe hoog dat plafond wordt (45, 40 of 35 kilogram per hectare). De boeren mogen zelf bepalen hoe ze aan die norm gaan voldoen.

Daarnaast wil Zuid-Holland overgangszones rond sommige Natura 2000-gebieden aanwijzen, bedoeld om de meest kwetsbare natuur te beschermen. In die zones komen specifieke maatregelen, zoals het vasthouden van water. Een andere mogelijkheid is om minder recreatie toe te staan. Van Leeuwen benadrukt dat dit per gebied kan verschillen.

Daarnaast wil de provincie op „strategische posities” grond kopen, om ruimte te maken voor het verplaatsen of ‘extensiveren’ (meer grond per dier) van bedrijven. Ook zet Zuid-Holland een financiële regeling op voor boeren die willen stoppen. Naar verwachting stopt binnen tien jaar 30 procent van de Zuid-Hollandse melkveehouders.