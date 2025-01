Wat is DeepSeek?

DeepSeek is een online hulpmiddel dat op basis van kunstmatige intelligentie allerlei opdrachten kan uitvoeren, zoals teksten schrijven of vragen beantwoorden. DeepSeek is een bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie dat twee jaar geleden is opgericht door de Chinese ingenieur Liang Wenfeng.

De zoon van een docent haalt in 2010 zijn masterdiploma in de informatie- en communicatie-engineering, schrijven Chinese media. Hij vergaart in zijn studententijd al veel kennis over het toepassen van AI om de kans op succes op de financiële markten te vergroten. Die kennis ontwikkelt hij in 2015 verder als medeoprichter van een beleggingsfonds. Hij integreert AI in zijn methode om markttrends te voorspellen en investeringsbeslissingen te helpen nemen. In mei 2023 richt hij DeepSeek op.

Nieuw is zo’n chatbot toch niet? We kennen immers al ChatGPT?

Dat klopt. DeepSeek reageert net als ChatGPT op vragen die de gebruiker stelt of op opdrachten die hij geeft. Het nieuwste model van het Chinese bedrijf laat aan de gebruiker zien hoe het denkt voordat het een antwoord formuleert. ChatGPT biedt die meer geavanceerde service ook, maar dat kost minstens enkele tientjes per maand. DeepSeek biedt de dienst gratis aan.

Waarom leidde het nieuws over DeepSeek de afgelopen dagen tot onrust op de beurzen?

Vorige maand kwam het Chinese bedrijf met een AI-tool die veel minder rekenkracht vergt dan al bestaande services als ChatGPT. Daardoor zijn minder geavanceerde chips nodig. DeepSeek zou de tool naar eigen zeggen voor nog geen 6 miljoen dollar hebben ontwikkeld. Dat is niet meer dan een fractie van de kosten die de ontwikkeling van westerse AI-tools met zich meebrengt. Dat werpt de vraag op of kostbare chiptechnologie nog wel nodig is. Die ontwikkeling zou ingrijpende gevolgen hebben voor Nederlandse chipmachinefabrikanten ASML en ASM International, evenals voor Amerikaanse chipbedrijven zoals Nvidia dat met 17 procent zo’n 600 miljard dollar (575 miljard euro) aan beurswaarde verloor.

Is DeepSeek in Nederland al beschikbaar?

De app voor de smartphone is beschikbaar in Nederland. De app biedt niet alleen dezelfde functies als ChatGPT, maar gaat zoals gezegd een stap verder. DeepSeek laat zien hoe het denkt voordat het een antwoord formuleert of een opdracht uitvoert.

Snel downloaden die app dan maar?

Dat is maar de vraag. Net als bij ChatGPT of andere AI-tools geeft de gebruiker –soms gevoelige– informatie weg aan het bedrijf dat de service biedt. Op sociale media waarschuwen divers experts voor al te gretige gebruikers die informatie over zichzelf blootgeven.

De privacyvoorwaarden van DeepSeek roepen vragen op. Gebruikersdata komen in Chinese handen. Zo bewaart het bedrijf volgens het Financieel Dagblad onder meer informatie over het apparaat waarmee de gebruiker inlogt of het IP-adres. De Chinese chatbot mag ook zonder toestemming te vragen ingevoerde tekst, documenten, chatgeschiedenis of audio verzamelen. Voor het bewaren van al die data gelden de Chinese wetten.

Bovendien lijkt de 'nadenkende' chatbot van DeepSeek niet vrij te zijn van Chinese censuur. De NOS nam de proef op de som door de chatbot te vragen wat er in 1989 op het Tiananmenplein in Peking gebeurde. In juni van dat jaar werd een studentenprotest met bloedig geweld de kop ingedrukt. De chatbot antwoordt: „Sorry, ik weet nog niet zo goed hoe ik met dit soort vragen moet omgaan. Laten we het in plaats daarvan hebben over wiskunde, programmeren en logica!”