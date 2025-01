Meer dan 5000 euro voor eigenaar vluchtauto Drents Museum

De eigenaar heeft de auto nodig voor zijn werk en had er al zijn spaargeld ingestoken, schrijft de initiatiefnemer van de crowdfundingsactie. Volgens de initiatiefnemer had de auto alleen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). Het doel is om 8000 euro op te halen voor een nieuwe auto.

Bij de inbraak in het museum in de nacht van vrijdag op zaterdag werden meerdere topstukken gestolen, waaronder de gouden helm van Cotofenesti. Woensdag zijn drie verdachten aangehouden. De politie is nog op zoek naar een vierde verdachte. De gestolen stukken zijn nog niet terecht.