Gelderland werkt aan strengere stikstofregels rond natuurgebieden

Volgens Mol hebben de recente stikstofuitspraken door de Raad van State grote impact op de provincie en zijn daarom maatregelen nodig. „Gelderland zit nu grotendeels op slot qua evenementen, woningbouw wegenaanleg en meer”, staat ook in een brief vanuit het provinciebestuur over de huidige situatie.

In hoeverre de uitstoot omlaag moet en hoe groot de zones gaan worden, is nog niet duidelijk. „Zo klein mogelijk zullen we altijd zeggen, maar wel zodanig dat het zekerheid biedt dat we het ook voor de rechter kunnen handhaven”, zei Mol. „Dat vergt nog wat uitzoekwerk.” De provincie wil op korte termijn met meer duidelijkheid komen over de plannen.

In december oordeelde de Raad van State dat niet zomaar meer geschoven mag worden met stikstofruimte, om zo zonder vergunning te kunnen bouwen of bedrijven uit te breiden. Volgens de hoogste bestuursrechter geldt dit met terugwerkende kracht, waarmee bedrijven die sinds 2020 gebruikmaakten van dit zogeheten ‘intern salderen’ mogelijk illegaal zijn.