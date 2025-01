Reisadvies van BuZa voor Congo volledig rood: ga er niet heen

„Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk”, aldus het ministerie. Nederlanders die nog in Congo zijn wordt geadviseerd het land zo snel mogelijk te verlaten als dat veilig kan. Het departement meldt verder dat de Nederlandse ambassade mensen momenteel niet kan helpen als ze in de problemen komen.

De ambassade in Kinshasa was dinsdag doelwit van een gewelddadige demonstratie en werd daarna gesloten voor publiek. De medewerkers bleven ongedeerd.

De onrust in de hoofdstad volgt op de inname door rebellen van de stad Goma in het oosten van het land. Rebellen van de groep M23, die volgens experts militaire steun krijgen van Rwanda, trokken de belangrijke stad maandag binnen.