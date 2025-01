BBB pleit voor minder EU-regels, GroenLinks-PvdA waarschuwt juist

De koers gaat volgens BBB niet ver genoeg. „We moeten niet enkel simplificeren, maar ook dereguleren”, zegt Europarlementariër Sander Smit in een verklaring. EU-richtlijnen die voor verduurzaming moeten zorgen, gaan volgens de BBB ten koste van concurrentiekracht. NSC juicht het voornemen van simpelere regels toe.

GroenLinks-PvdA waarschuwt juist voor te verregaande versimpeling. Europarlementariër Bas Eickhout zegt in een verklaring: „Het grote risico is dat we alleen toekomen aan wat makkelijk is: regels schrappen. Met de sloophamer door Europa.” Liever investeert de partij in een duurzame economie. „Die hele discussie wordt doorgeschoven.”

De Europese Volkspartij, de groep waar NSC, BBB en CDA bij horen, is blij met de koers die de Commissie inzet. De partij zegt al lang te pleiten voor meer concurrentie en concludeert: „onze oproep is gehoord”. De liberale fractie Renew waar D66 en VVD in zitten reageert ook positief, en wil dat de koers snel wordt vertaald in concrete hervormingen.