India bevestigt tientallen doden tijdens religieus festival

Gelovigen zijn naar de Noord-Indiase stad Prayagraj gereisd om in heilige wateren te baden. Getuigen zeggen dat het woensdag in de vroege ochtend misging. Mensen zouden in de duisternis over elkaar zijn gevallen en anderen hebben vertrapt. Politiebronnen meldden eerder bijna veertig doden.

In India vinden vaker dodelijke incidenten plaats tijdens grote religieuze bijeenkomsten. In 2013 stierven tijdens de Maha Kumbh Mela 36 mensen bij een vergelijkbaar incident. De huidige editie van het festival begon twee weken geleden en eindigt over een maand.