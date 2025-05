Families: Netanyahu laat kans lopen om gijzelaars vrij te krijgen

Families van gijzelaars die nog worden vastgehouden in Gaza zeggen dat de Israëlische regering een „historische kans” laat schieten om de gijzelaars vrij te krijgen. Die kans kwam er door het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan het Midden-Oosten, zegt het Hostages and Missing Families Forum. Dat is de belangrijkste organisatie voor naasten van gijzelaars.