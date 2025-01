Scholz verdedigt recht op asiel in Duitsland

De moties komen van het christendemocratische blok CDU/CSU van Friedrich Merz, Scholz’ potentiële opvolger na de verkiezingen van volgende maand. In die moties worden maatregelen voorgesteld zoals permanente grenscontroles en het weren van alle asielzoekers. Die zijn in strijd met zowel de grondwet als EU-wetgeving, stelt Scholz.

Merz zei de moties woensdag door het parlement te willen loodsen, indien nodig met steun van Alternative für Deutschland (AfD). Partijen in de Duitse politiek weigeren doorgaans samenwerking met de radicaal-rechtse partij. Scholz veroordeelde de mogelijke samenwerking met de AfD. Ook andere partijen zijn kritisch.

De moties zijn een reactie op een dodelijke steekpartij vorige week in Aschaffenburg. De verdachte is een 28-jarige Afghaan met een geschiedenis van psychische problemen. Hij arriveerde in 2022 in Duitsland en vroeg asiel aan, maar zei later van zijn aanvraag af te zien. De man keerde echter niet terug naar Afghanistan.