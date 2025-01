Man aangehouden voor verkrachting vrouw (69) in Bilthoven

In de nacht van 11 op 12 mei vorig jaar verscheen een man voor het slaapkamerraam van het huis van de vrouw in de Bilthovense wijk De Leijen. Zij werd daar wakker van en sloot het raam. Later die nacht wist de man binnen te komen, waarna een gesprek ontstond tussen hem en de vrouw. Hierbij werd zij ook bedreigd, maar de man vertrok later wel. In de nacht van 18 op 19 mei sloop hij opnieuw het huis in, waarop de twee in een worsteling terechtkwamen. De vrouw probeerde de man volgens de politie uit alle macht uit haar woning te krijgen. Dit mislukte en hij verkrachtte haar.

De politie zegt niet of de twee elkaar kenden. Vorig jaar juni beschreef de politie de indringer wel als „een vreemd persoon”. Ook meldt de politie in het kader van het onderzoek niet meer over de identiteit van de verdachte, zoals zijn leeftijd. Hij zit momenteel vast en wordt verhoord.