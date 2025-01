Meditatie: Erfgenamen

Hebt u ooit **** een kind van God gezien dat de Heere gezegend had met het getuigenis dat de Heere de zijne is en hij van de Heere? Hebt u ooit zijn vreugde, zijn lofprijzing, zijn aanbidding gezien?

Hebt u weleens geprobeerd hem er vanaf te trekken? Hem ooit gezegd dat hij te ver ging? U kon net zo goed proberen de zon naar beneden te trekken. Wanneer de Heere in zijn hart schijnt, wanneer in zijn ziel de vrijheid is uitgeroepen, wanneer zijn zonden zijn vergeven, wanneer hij een gelovig gezicht heeft op Christus, als zijn Gerechtigheid, zijn Kracht en Zaligheid, en dan gevoelt de zoete waardij van Zijn bloed en de vrede met God die alle verstand te boven gaat, wie zal hem dan beroeren? Wie kan hem dan in dienstbaarheid brengen? Wie kan hem dan terneerslaan?

Niemand. Zolang de Heere zijn hart verlicht, kunnen noch mensen, noch duivelen hem neerwerpen. Wanneer de Geest Zijn getuigenis geeft in onze harten dat Christus de onze is en wij de Zijne, dan is het dat wij de vrede genieten in het geloven. Er is dan geen twijfel, geen wantrouwen en geen misschien.

Zoals de apostel het zegt: „De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn**;** indien wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen; erfgenamen Gods en mede-erfgenamen met Christus.”

_John Warburton,

predikant te Trowbridge

(”Preek over_Hooglied 2:16a”, uitgave 1976)