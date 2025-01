Witte Huis biedt 2 miljoen ambtenaren afkoopsom om op te stappen

Volgens een woordvoerder van het Office of Personnel Management van het Witte Huis komen niet alle ambtenaren voor de aangeboden regeling in aanmerking. Zo zijn er uitzonderingen voor immigratieambtenaren en sommige mensen in functies die gericht zijn op nationale veiligheid, de postdienst en de strijdkrachten, aldus de woordvoerder.

De ambtenaren worden in de e-mail aangespoord om het aanbod voor 6 februari te accepteren, meldt The Washington Post.

Een hoge ambtenaar vertelde NBC News dat naar verwachting 5 tot 10 procent van de federale werknemers zal opstappen. Dat zou moeten leiden tot een besparing van ongeveer 100 miljard dollar.