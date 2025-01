Nvidia bijna 9 procent hoger op Wall Street na koersval

Ook andere Amerikaanse techbedrijven eindigden hoger op Wall Street. Zo steeg Microsoft 2,9 procent, Apple 3,7 procent, Facebook-moederbedrijf Meta 2,2 procent en Google-moeder Alphabet 1,8 procent. Onder meer door deze koersstijgingen sloot techgraadmeter Nasdaq 2 procent hoger op 19.733,59 punten. De Dow-Jonesindex won 0,3 procent tot 44.850,35 punten en de brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 6067,70 punten.

Boeing steeg 1,5 procent. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant heeft vorig jaar een nettoverlies van 11,8 miljard dollar geleden, het grootste verlies sinds 2020. Topman Kelly Ortberg was echter optimistisch. Hij verwacht dat het bedrijf de productie van zijn belangrijke 737-toestellen dit jaar kan opvoeren naar 38 per maand. „Over het algemeen ben ik behoorlijk tevreden met waar we nu staan”, zei hij in een interview.

Paccar zakte 2,4 procent. Het moederbedrijf van vrachtwagenfabrikant DAF, met onder meer een fabriek in Eindhoven, heeft vorig jaar minder omzet gedraaid dan in 2023. Wel bleef het bedrijf winstgevend, al voldeed het resultaat in het laatste kwartaal van 2024 niet aan de verwachtingen van analisten. Desondanks wil Paccar flink blijven investeren, waarvan een groot deel in Amplify Cell Technologies, een batterijfabrikant waar Paccar een belang in heeft.

LVMH verloor 3,9 procent. Het Franse luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy en Tiffany & Co heeft zijn winst het afgelopen jaar zien kelderen. Onder de streep bleef 12,5 miljard euro over, 17 procent minder dan een jaar eerder. Leveranciers van luxegoederen staan al tijden onder druk, met name omdat mensen in China voorzichtig zijn met hun uitgaven.