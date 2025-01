Kamer: Perk demonstratierecht in bij nationale herdenkingen

Een motie van CU-Kamerlid Mirjam Bikker die daartoe oproept, werd dinsdag met ruime meerderheid aangenomen. SGP, VVD, NSC, CDA, BBB, PVV, JA21 en FVD (samen met de CU goed voor 103 stemmen) waren voor.

De motie richt zich concreet op de nationale dodenherdenking van 4 mei, de nationale herdenking 15 augustus 1945 (einde van de oorlog in Nederlands-Indië) en de Nationale Holocaustherdenking op de laatste zondag van januari, maar roept de regering ook op daarbij te onderzoeken of er nog meer (lokale) herdenkingen in aanmerking moeten komen.

Volgens de Wet openbare manifestaties kan er bij demonstraties worden ingegrepen wanneer er wanordelijkheden dreigen. Maar, zo stelde Bikker tijdens het debat, het desbetreffende wetsartikel wordt op meerdere manieren uitgelegd en toegepast. „Meer eenduidigheid in de interpretatie is wenselijk”, aldus het Kamerlid. Bij nationale herdenkingen moeten burgemeesters volgens haar een duidelijk afwegingskader hebben, zodat ze „heldere, eensluidende keuzes” kunnen maken.

Volgens Bikker zou dat kunnen door de genoemde herdenkingen aan te merken als beschermd moment in de tijd, zodat herdenken op dat moment boven demonstreren gaat.

Minister Uitermark noemde de motie vorige week in het debat ontijdig, omdat het ministerie nog verkent welke mogelijkheden er zijn. Bikker wilde haar motie dinsdag desondanks in stemming brengen. Die behaalde zoals gezegd een ruime meerderheid.