VVD komt met maatregelen tegen ‘misbruik’ demonstratierecht

„Het demonstratierecht is een vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten”, schrijft de partij. Snelwegen blokkeren mag bijvoorbeeld al niet, maar demonstranten die dat doen gaan meestal vrijuit. De VVD vindt het ook een probleem dat verboden of beperkte demonstraties veel politieagenten in beslag nemen. „Een verzoek van de politie om te vertrekken wordt door een deel van de betogers stelselmatig en opzettelijk genegeerd.”

De voorstellen geven autoriteiten meer mogelijkheden om demonstranten aan te pakken, en raken daarmee aan het demonstratierecht. Maar volgens de VVD zijn aanscherpingen juist nodig om het demonstratierecht te beschermen. Het recht om te demonstreren wordt volgens de partij „misbruikt voor vernielingen, het spuien van haat en extremisme” en daarmee „compleet uitgehold”.