Deense premier na gesprek met Macron: landen steunen Denemarken

„De duidelijke boodschap van vrienden in de Noordse landen en Europa, en ook van buiten Europa, is dat natuurlijk grondgebieden en de soevereiniteit van landen gerespecteerd moeten worden”, aldus Frederiksen tegen omroep TV2. „Dat is essentieel voor de internationale gemeenschap zoals we die hebben opgebouwd sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Groenland is een zelfstandig land, maar valt wel onder het Koninkrijk Denemarken. Trump zou het enorme eiland graag in handen hebben, maar Denemarken maakt daar bezwaar tegen. Frederiksen is bezig met een toer in Europa om steun te vergaren. Eerder was ze in Berlijn. Na haar bezoek aan Parijs gaat ze naar NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel.