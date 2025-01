Australische minister: wees voorzichtig met AI-tool DeepSeek

„De Chinezen zijn heel goed in het ontwikkelen van producten die heel goed werken. Die markt is gewend aan hun benadering van privacy en gegevensbeheer”, zei Husic tegen de openbare omroep ABC. „Maar als je het exporteert naar markten waar consumenten andere verwachtingen hebben rond privacy en gegevensbeheer, is het de vraag of de producten op dezelfde manier worden omarmd.”

„Ik vind dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn, daar ben ik heel eerlijk en direct over”, vervolgde Husic.

DeepSeek zorgde maandag voor opschudding op westerse aandelenbeurzen, waar chipbedrijven miljarden minder waard werden. De start-up in kunstmatige intelligentie achter de chatbot lijkt erin te zijn geslaagd een model te bouwen dat vergelijkbare resultaten levert als ChatGPT van OpenAI. Maar DeepSeek lijkt dat te doen met veel minder rekenkracht, chips en dus tegen lagere kosten.