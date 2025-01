Niet-westerse hbo’er verdient meer

In de periode 2011-2023 verdienden pas afgestudeerden met een Nederlandse achtergrond gemiddeld 14,98 euro bruto per uur. Voor afgestudeerden met een westerse migratieachtergrond was dit 15,07 euro en voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond 15,49 euro. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 168.000 mensen die 1,5 jaar eerder waren afgestudeerd.

Onderzoeker Arnold Hendrikse denkt dat de niet-westerse oud-studenten beginnen uit een achterstandspositie, en dat dit het iets hogere salaris kan verklaren. „Als je meer moet vechten om een goede plek op te eisen, neem je die mentaliteit mee. Je hebt iets extra’s te bewijzen en loopt een stap harder.” Opleidingsniveau en de sector van de werkgever speelden in elk geval niet mee, want die waren voor alle afgestudeerden vergelijkbaar. Ook de leeftijd en eerdere werkervaring maakten geen verschil.

Tot 2017 liepen de salarissen van niet-westerse oud-studenten achter op anderen. Die omslag gebeurde volgens Hendrikse „toen de arbeidsmarkt krap begon te raken. Werkgevers hebben minder ruimte om te discrimineren en te kiezen. We zien ook dat de zoekduur naar een eerste baan enorm is gedaald.” Voormalige hbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond hebben de laatste jaren ook even vaak een baan op hbo-niveau als hun leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond.

Jongeren met een migratieachtergrond krijgen wel minder vaak een vast contract. De onderzoekers weten niet of dat komt doordat werkgevers ze minder vaak een vast contract aanbieden. Het kan volgens Hendrikse ook zijn dat deze groep oud-studenten aan het einde van het laatste tijdelijke contract vaker kiest voor een stap hogerop.