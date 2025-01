Honda wil helft wereldwijde markt motorfietsen in handen krijgen

Honda meldde dinsdag dat het verwacht dat zijn verkoop van motorfietsen in het lopende boekjaar tot eind maart zal uitkomen op 20,2 miljoen stuks. Daarmee zou het bedrijf een marktaandeel hebben van ongeveer 40 procent. Het doel is om dat te laten groeien tot een aandeel van 50 procent, aldus Honda dat geen specifiek jaar aan die ambitie koppelde.

Het bedrijf ziet vooral groei in het mondiale zuiden, zoals India, Indonesië, de Filipijnen, Brazilië en andere landen in Zuid- en Midden-Amerika. Honda heeft momenteel 37 fabrieken en productiefaciliteiten voor motorfietsen in de wereld.

Honda wil tegen 2030 wereldwijd dertig elektrische motorfietsmodellen introduceren en mikt voor dat jaar op een verkoopdoel van 4 miljoen elektrisch aangedreven motorfietsen. Daarnaast moet er in 2028 een fabriek voor elektrische motorfietsen in India in gebruik zijn.