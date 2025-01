SGP feliciteert CU en PvdA’er Oudkerk telt zetels

Olijfboom

Afgelopen vrijdagavond trapte de ChristenUnie de viering van het 25-jarig bestaan af. In de Joriskerk te Amersfoort blikte partijleider Mirjam Bikker terug en vooruit. Ook waren er bijdragen van oud-partijleiders en ds. Ron van der Spoel. Het overkoepelende thema was ”Heilig vuur”. Dat dreef de partij toen, maar ook nu. Bikker: „Wat ons tóén dreef, is wat ons nú drijft: in een andere tijd dezelfde roeping. Hoe de tijden ook zijn, we kunnen altijd het goede doen en vanuit Bijbelse waarden een verschil maken.”

SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer zette vorige week woensdag het jubileum luister bij. Hij overhandigde namens de fractie een olijfboom aan Bikker. Met de hartelijke felicitaties. Dat was 25 jaar geleden wel anders. Toen geen felicitaties en al helemaal geen cadeau. ’t Kan verkeren, zei Bredero.

Bij de olijfboom zat een eigenhandig geschreven kaartje met daarop Psalm 52 vers 10: „Maar ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwiglijk en altoos.”

Mirjam Bikker bij het jubileum van de ChristenUnie. beeld ANP, Jeroen Jumelet

De olijfboom is een sterk symbool. Die staat in veel tradities voor kracht, vrede, overwinning en een positief toekomstbeeld. Dat belooft wat voor de komende 25 jaar.

Antisemitisme

De PvdA was vroeger een partij die het opnam voor Israël. In de partij waren ook veel Joden actief. Sinds de PvdA samenwerkt met GroenLinks ligt dat allemaal wat anders. Vanouds zijn er in die partij juist veel moslims actief. En de meesten van hen hebben het niet zo op Joden.

Vandaar dat GroenLinks-PvdA-partijleider Frans Timmermans steeds met twee woorden spreekt over het hedendaags antisemitisme. Iemand die zich daar groen en geel aan ergert, is oud-PvdA-Kamerlid en oud-wethouder Rob Oudkerk. De politicus, die zelf ook joodse wortels heeft, spreekt zich regelmatig uit over de actualiteit. Zo voerde hij eind november het woord tijden een manifestatie tegen Jodenhaat in Amsterdam.

Vorige week nam hij zijn eigen partij onder handen. Als het gaat om het protest tegen antisemitisme vindt hij de PvdA „oorverdovend stil”. In het tv-programma Nieuws van de Dag stelde hij onomwonden: „Ik hoor mijn partijleider steeds zeggen: „Ik vind antisemitisme erg, maar moslimhaat en homohaat ook.” Die komma moet weg.” Op de vraag waarom de partij de komma steeds plaatst, antwoordt Oudkerk: „Dat is electoraal belang. Mag ik het even heel naar zeggen: je hebt 45.000 joden in Nederland en 1,2 miljoen moslims. Ik kan ook zetels tellen.”

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdag onder meer over de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling. Woensdag staan debatten aangekondigd over de hersteloperatie in Groningen als gevolg van de gaswinning en over de komende informele Europese Raad. Donderdag verdedigt CDA-Kamerlid Bontenbal zijn plan om het aantal Kamermoties te beperken.

