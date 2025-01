Ds. Van der Spoel bij 25-jarig jubileum CU: Christelijke politiek gaat tegen de stroom in

Dat stelde ds. Ron van der Spoel, PKN-predikant in Harderwijk, vrijdagavond in Amersfoort tijdens een herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de ChristenUnie. De predikant, die onder meer werkzaam is bij het Leger des Heils, sprak over het thema ”Vurig verlangen”.

Volgens de voorganger was het verlangen van de ChristenUnie al die jaren: „God eren en mensen dienen”. Van der Spoel constateerde dat er de afgelopen jaren veel is veranderd in de wereld: „Wat 25 jaar geleden ondenkbaar was, is nu normaal. De samenleving is verhard en egocentrisch geworden. Er is minder verbinding met elkaar. Samenleven kennen we bijna niet meer en waar het nog wel is, staat het onder druk.”

De predikant benadrukte dat deze harde cultuur niet uniek is in de geschiedenis. Hij wees op de Bijbelse geschiedenis van de drie vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abed-Nego. „Zij waren hooggeplaatste politici van die tijd die het vurige verlangen hadden om God te dienen in een Godvergetende cultuur.”

Nebukadnezar eiste 3000 jaar geleden ook dat iedereen voor het beeld dat hij had opgericht, moest buigen. „Dat betekende buigen voor de macht en glorie van Nebukadnezar. Dat was ook een harde cultuur, dat was ook egocentrisch. Het draaide om hem, en geen enkele andere macht mocht daaraan tippen.”

De opdracht van christelijke politiek is om niet mee te huilen met de wolven in het bos, zo zei de predikant. „De Bijbel zegt: Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dat geldt niet alleen voor alle christenen, ook voor christenpolitici.”

Dat vereist standvastigheid. Op dat punt kunnen politici een voorbeeld nemen aan de drie vrienden van Daniël: „Ze zeiden: „We vereren de God die in staat is om ons te redden uit een brandende oven en uit uw handen. Dan zal Hij ons redden. En zo niet, weet dan, majesteit, dat wij uw goden niet zullen vereren en niet zullen buigen voor het beeld.””

Jezus volgen betekent volgens Van der Spoel „samen met Hem veracht worden, sterven aan jezelf, ook als partij. En strijden voor de waarden van het Koninkrijk, zoals verbinding, omzien naar kwetsbaren en herstel van de gebroken schepping.”