Niet elke Amerikaanse miljardair danst naar de pijpen van president Donald Trump

Neem miljardair Michael (Mike) Bloomberg. Die is het helemaal niet eens met Trumps besluit om het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen en belooft het geld bij te leggen dat de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties hierdoor misloopt.

„Het Amerikaanse volk blijft vastbesloten om de strijd tegen de verwoestende effecten van klimaatverandering voort te zetten”, zei Bloomberg als voorzitter van zijn filantropische organisatie. Bloomberg is ontzettend rijk geworden door zijn gelijknamige media- en databedrijf.

Het doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2035 terug te dringen met 61 tot 66 procent staat wat hem betreft nog overeind. Hierbij werkt hij samen met steden, staten en bedrijven die klimaatverandering als een groot gevaar zien. Bloomberg deed hetzelfde toen de Verenigde Staten zich in Trumps eerste termijn terugtrokken uit het Parijsakkoord.

Dat verdrag dient volgens Bloomberg het belang van de VS. „De levens van Amerikanen worden verscheurd door klimaatgerelateerde rampen, zoals de verwoestende branden in Californië. Tegelijkertijd ervaren de VS de economische voordelen van schone energie, aangezien de kosten zijn gedaald en er banen zijn ontstaan in zowel Democratische als Republikeinse staten.”

Een nog wat beroemdere filantroop is Bill Gates, oprichter van Microsoft. Die moest eerder niet zo veel hebben van Trump, maar is laatst toch drie uur lang bij hem wezen dineren. Een draai? Gates steunde tijdens de verkiezingen de Democraten en zegt nu uit te kijken naar de samenwerking met welke regering dan ook, in welk land dan ook. Hij heeft ze nodig om met zijn Bill & Melinda Gates Foundation de gezondheidsproblemen in de wereld aan te pakken.

Polio

Het was een „intrigerend” gesprek, zei Gates vrijdag tegen The Wall Street Journal. Trump had vol energie en interesse geluisterd naar de ideeën van Gates en wilde zelfs weten wat hij kon doen om polio uit te bannen.

Dat Trump de VS nu terugtrekt uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), omdat China minder betaalt, zal voor Gates een tegenvaller zijn. De Amerikaanse bijdrage –15 procent van de begroting– ging juist mede naar de bestrijding van polio. Gates geeft al veel geld aan de WHO.

Microsoft ontstond in de tijd dat IT net zo modern klonk als kunstmatige intelligentie (AI) nu. In de jaren tachtig overwoog Gates niet eens om een kantoor in Washington D.C. te openen, vertelt hij aan de zakenkrant. Waarom zou hij met de overheid willen praten? Wat hij ervan vindt dat Musk via zijn platform X het politieke landschap beïnvloedt? Gates houdt zich op de vlakte. Hij zegt zich erover te verbazen dat Musk de tijd vindt om zich ook nog met de Europese politiek te bemoeien.

Musk, die Trump in zijn campagne is gaan steunen en in ruil daarvoor een ministerie heeft gekregen, heeft ook nog tijd voor de vraag hoe geloofwaardig miljardairs zijn die een draai maken. Afgelopen week plaatste hij in achttien uur tijd 23 X-berichten –Newsweek heeft ze geteld– om Sam Altman zwart te maken.

Altman is de oprichter van OpenAI, het bedrijf achter de populaire AI-toepassing ChatGPT. Ooit werkten Musk en Altman daar samen, totdat Altman winst wilde gaan maken. Musk vindt dat OpenAI non-profit zou moeten blijven.

Oplichter

Musk noemt Altman nu een oplichter. Vergeleken met Altman ziet Mark Zuckerberg er zelfs oprecht uit, vindt Musk. Zuckerberg is als baas van Meta (Facebook, WhatsApp) bijgedraaid en heeft het factcheckbeleid aangepast, vermoedelijk om Trump te behagen. Ook Altman is gedraaid. Hij noemde Trump eerder „vreselijk”, maar zegt dat zijn blik is veranderd.

Dat zal ook te maken hebben met zakelijke kansen, want vorige week kondigde Trump een grote AI-investering aan. OpenAI, cloudbedrijf Oracle van miljardair Larry Ellison, chipbedrijf Nvidia, de Japanse Softbank en Microsoft werken samen om Amerika „aan de leiding te houden” in de AI-race. Dit Stargateproject betreft een investering van 100 miljard dollar.

Dat geld hebben ze niet eens, zei Musk over deze plannen waaraan hij zelf niet meedoet. Best opmerkelijk dat een vertrouwenspersoon van Trump zo reageert op een groot nieuw AI-project dat het Witte Huis presenteert. Maar Trump haalde vrijdag zijn schouders op. Musk heeft het niet op een van de mensen in deze deal, reageerde de president tegen verslaggevers, dat kan gebeuren.