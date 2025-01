„Een van de dingen waar ik optimistisch over ben bij president Trump is dat hij wil dat Amerika wint”, zei Zuckerberg in de show van de populaire podcastmaker Joe Rogan. Hij klaagde ook dat de Amerikaanse overheid juist de eigen bedrijven „aanvalt” terwijl ook de Europese Unie techconcerns onderzoekt en fors beboet.

Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is in de VS onder andere aangeklaagd omdat het te weinig zou doen tegen de schadelijke effecten van zijn platforms voor kinderen. Markttoezichthouder FTC voert daarnaast een rechtszaak tegen Meta om een vermeend monopolie op de markt voor sociale media.

Zuckerberg betoogde dat de Amerikaanse regering de eigen techbedrijven in het buitenland moet verdedigen, omdat het niet overal even goed is geregeld met de rechtsstaat. „Dat is een van de dingen waar ik optimistisch over ben, dat deze regering dat zal doen.”

De afgelopen week werd duidelijk dat Zuckerberg meer een pro-Trumpkoers wil varen, onder andere door een bevriende zakenman op te nemen in het bestuur van het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Eerder dineerde Zuckerberg ook met Trump.

Meta maakte afgelopen week bekend te stoppen met onafhankelijke factcheckers in de Verenigde Staten, omdat zij door vooringenomenheid aan „censuur” zouden doen. Eerder beklaagde Trump zich herhaaldelijk over het beleid van Meta om nepnieuws tegen te gaan, omdat dit te veel tegen hem zou zijn gericht. Meta zwakte ook initiatieven voor meer diversiteit bij het bedrijf af. Dit soort programma’s zijn in de VS vaak mikpunt van kritiek van conservatieve commentatoren en politici.

In het gesprek met Rogan haalde Zuckerberg uit naar de regering van Joe Biden, die tijdens de coronapandemie te ver zou zijn gegaan met het bestrijden van onwaarheden rond het virus en vaccins. „Ik denk niet dat het legaal was om socialemediabedrijven te dwingen om dingen te censureren”, zei hij. Hij beschuldigde ambtenaren van de regering-Biden van „schreeuwen en schelden en dreigen met repercussies als we dingen die waar zijn niet zouden weghalen”.