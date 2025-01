Partijvoorzitter ChristenUnie stopt na één termijn

Dat maakte de ChristenUnie maandag bekend.

De termijn van Van Tatenhove, die in april 2021 aantrad, zou conform de statuten dit voorjaar eindigen. De ChristenUnie heeft nog geen naam van een beoogde opvolger bekend gemaakt.

Als reden voor haar besluit voert Van Tatenhoven aan dat het werk nooit af is en dat „veranderende tijden om nieuwe ideeën en gezichten vragen”.

De partijvoorzitter stelt in een terugblik samen met haar medebestuursleden hard te hebben gewerkt „aan verbinding, debat en ontmoeting binnen de partij”. In dat kader noemt ze onder meer de oprichting van de themanetwerken.

In juli 2022 besloot de CU onder verantwoordelijkheid van Van Tatenhove met een zelfstandige lijst mee te doen aan de Europese verkiezingen en daarvoor de decennialang bestaande lijstcombinatie met de SGP te verbreken. Die keus pakte niet goed uit: vorig jaar verdween de CU uit het Europarlement.

Oud-CU-partijleider Segers schrijft in zijn memoires dat hij het in het najaar van 2022 niet eens kon worden met het bestuur-Van Tatenhove over de vraag of de partij wel of geen buitengewoon partijcongres moest organiseren over de asieldeal van het kabinet-Rutte IV waar de ChristenUnie als coalitiepartij haar handtekening onder zette. „Ik vroeg het Landelijk Bestuur om met de bezorgde partijleden te overleggen en in plaats van een congres met altijd een slechte afloop een partijbijeenkomst te houden waarop de fractie om uitleg zou kunnen worden gevraagd. Maar het bestuur kwam in mijn ogen te weinig in beweging”, aldus Segers in het boek.

Fractievoorzitter Mirjam Bikker zegt Van Tatenhove dankbaar te zijn voor haar „inzet en toewijding” in de afgelopen jaren.