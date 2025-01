Ds. Mijderwijk doet intrede in hervormd Lexmond

Ds. C. Mijderwijk. beeld herv. Lexmond

In de bevestigingsdienst ging ds. M.J. van Oordt uit Delft voor. Centraal stonden de teksten uit Numeri 6:22-27 en Efeze 1:1-7, over de betekenis en toepassing van de zegen.

In de intrededienst preekte ds. Mijderwijk over Hebreeën 13:7-9. Hij sprak over ”Jezus als houvast in een veranderende wereld”.

Ds. H. Heuver voerde het woord als voorganger van zustergemeente Lux Mundi. Ds. E. van der Poel sprak namens de werkgemeenschap in de regio. Preses F. Kool verwelkomde de nieuwe predikant namens de kerkenraad. Met de liederen Heer, U bent mijn leven en Vrede zij u zongen het koor en de gemeente ds. Mijderwijk toe.

De predikant diende eerder de hervormde gemeenten in Putten (2020), Meerkerk (2013) en Besoyen (2008). De hervormde gemeente in Lexmond was vacant vanwege het vertrek van ds. P. Vroegindeweij in 2022.