Als Schriftlezing was gekozen voor 1 Korinthe 2:1-9 en enkele verzen uit hoofdstuk 3. Thema voor de preek was ”Christus het Fundament”. Christus is het fundament waarop de gemeente gebouwd is en waarop verder gebouwd mag worden, aldus ds. Mijderwijk. Hij moet centraal staan.

Ds. Mijderwijk werd toegesproken door burgmeester H. Lambooij namens de gemeente Putten en door ouderling A. Aalten, voorzitter van de algemene kerkenraad.

Ds. Mijderwijk was sinds 2020 predikant van de hervormde gemeente te Putten. Eerder diende hij de hervormde gemeenten te Meerkerk (2013) en Besoyen (2008). De hervormde gemeente in Lexmond was vacant vanwege het vertrek van ds. P. Vroegindeweij in 2022.