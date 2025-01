Ryanair verlaagt opnieuw verwachtingen door trage levering Boeing

Ryanair denkt nu in het komende financiële jaar 206 miljoen passagiers te vervoeren, vergeleken met de 210 miljoen die in november werd voorspeld. De maatschappij is „hoopvol” dat Boeing de resterende 29 bestelde toestellen voor maart 2026 zal leveren.

Vorig jaar legden tienduizenden werknemers van Boeing het werk wekenlang neer om een loonconflict. Daardoor kon Boeing minder vliegtuigen afleveren. Sorahan ziet wel „enorme verbeteringen” in de Boeing-fabrieken na een recent bezoek. „Ik denk dat het ergste waarschijnlijk achter de rug is.”

In het huidige boekjaar, dat loopt tot eind maart, verwacht de maatschappij bijna 200 miljoen passagiers, een groei van 9 procent. Maar volgens Ryanair is dit alleen haalbaar als zich bij Boeing geen nieuwe onvoorziene ontwikkelingen voordoen.

De gematigde vooruitzichten van de Ierse prijsvechter onderstrepen hoe Boeings problemen blijven doorwerken in de wereldwijde luchtvaartindustrie. Ryanair vliegt alleen met de Boeing 737 en is Boeings grootste Europese klant. De leveringsvertragingen dwongen de maatschappij begin november al om haar passagiersverwachting voor volgend boekjaar te verlagen van 215 miljoen naar 210 miljoen.

Ryanair probeert de vraag naar zijn vliegtickets ook te stimuleren met lagere prijzen. Dat kost het bedrijf wel winst. De winst na belastingen voor het huidige boekjaar bedraagt waarschijnlijk tussen de 1,55 miljard en 1,61 miljard euro. Dat zou neerkomen op een daling ten opzichte van 1,92 miljard euro vorig jaar. In de voorbije negen maanden daalde de winst al met 12 procent tot 1,94 miljard euro als gevolg van lagere ticketprijzen. Ryanair verklaarde maandag „voorzichtig” te zijn wat betreft de winstprognose, mede gezien op de achtergrond spelende risico’s door de aanhoudende conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten, de leveringsperikelen bij Boeing, en personeelstekorten bij de luchtverkeersleiding in Europa.