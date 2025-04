Handelsexpert EU: tarieven ongerechtvaardigd en illegaal

„President Trump mag dan wel spreken van ‘Liberation Day’, vanuit het standpunt van de gewone burger is dit ‘Inflation Day’”, verklaart Lange. De Duitse sociaaldemocraat zegt dat Trumps brede handelsmaatregelen „alleen maar kunnen leiden tot verdere tariefverhogingen en een neerwaartse economische spiraal voor de VS en de wereld als geheel”. Volgens Lange betalen Amerikaanse consumenten uiteindelijk hogere prijzen en wordt de wereldeconomie inefficiënter.

De EU zal reageren met „legitieme, proportionele en doortastende maatregelen”, belooft Lange. „We zullen onze soevereiniteit verdedigen en wetgeving die democratisch in het belang van EU-burgers tot stand is gekomen niet veranderen, ook al is dit tegen de zin van sommige Amerikaanse miljardairs. De landen die getroffen zijn door deze maatregelen moeten reageren met een verenigd front en een duidelijke boodschap sturen naar de VS om een einde te maken aan deze tariefwaanzin.”