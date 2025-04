Chips uitgezonderd van ‘wederkerige’ importheffingen VS

Er is ook een uitzondering voor koper, hout en bepaalde energieproducten. Eerder maakte Trump toespelingen op specifieke importheffingen die hij wil invoeren voor enkele van deze goederen, zoals farmaceutische producten of halfgeleiders.

Trump maakte woensdag bekend hogere importheffingen in te voeren voor landen die volgens hem de export van de VS belemmeren. De Europese Unie krijgt te maken met een heffing van 20 procent, veel Aziatische landen legt hij nog hogere heffingen op. Ook geldt een basistarief van 10 procent.

De nieuwe heffingen, die 5 april en 9 april in werking treden, zijn ook niet van toepassing op staal, aluminium, auto’s en auto-onderdelen. Voor die producten voerden de VS eerder dit jaar al forse importheffingen in, waarmee Trump een eerste aanzet deed tot een handelsoorlog.