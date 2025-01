God is trouw. Dat klinkt door in de hele Bijbel. Waar mensen ontrouw zijn, is Hij de Getrouwe. Hij regeert en laat niet los wat Hij begon.

Maar ook de getuigenissen van God zijn zeer getrouw, zegt Psalm 93. Gods uitspraken, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. En de Naardense Bijbel spreekt van „Uw overeenkomsten”. Andere Bijbeluitleggers verwijzen naar Psalm 119, waar het gaat over Gods voorschriften en Zijn bevelen. Ze zijn betrouwbaar, zeer getrouw, zeer te vertrouwen. „Tot lange dagen.” Of, anders gezegd: tot in lengte van dagen.