En dan, midden in Jesaja 53, is er ineens het licht van Pasen. De Knecht des Heeren, Die de zonde van het volk ten dode dragen wilde, is uit de kerker of uit de besluiting weggenomen, zo zeggen diverse vertalingen het. En de Statenvertalers luiden in de kanttekeningen de paasklokken én ze kijken al vooruit naar de Hemelvaartsdag, als ze schrijven: „Versta dit ook van Zijn opwekking uit de doden, en als Hij tot Zijn hemelse Vader ten hemel is opgevaren.”