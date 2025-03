Veel christenen kennen de tekst van Jesaja 53 helemaal uit hun hoofd. Geleerd op de basis- of zondagsschool of op de catechisatie. Het hoofdstuk dat van het begin tot het einde de weg vertolkt die de Messias gaan moet en ging. Het begon in de stal van Bethlehem en het eindigde aan het kruis van Golgotha.

Nee, daar eindigde het niet. Want de lijdenstijd mondt uit in de paaszondag: opgestaan van de doden.