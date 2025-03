Lijdenstijd (3)

Wordt door Bijbeluitleggers niet zelden gezegd dat vanaf Jesaja 52 vers 13 tot het einde van hoofdstuk 53 door de profeet gesproken wordt over Israël, toch is dat zeker niet de enige uitleg. Veel Bijbeluitleggers zien in de Knecht des Heeren een type van de Messias. Voor Joden is dat de Messias die nog komen moet en voor christenen is dat Jezus, de Christus.

Ook de Statenvertalers kiezen hier zonder enige twijfel voor. Het Lam Dat ter slachting geleid wordt is Dezelfde als Hij Die op de paasmorgen opstaat uit de dood.