Emeritus predikant Christian Reformed Church alsnog vrijgesproken van moord op 8-jarig meisje

Ds. Zandstra, predikant in de Christian Reformed Church (CRC), werd in juli 2023 gearresteerd op verdenking van de moord in 1975 op de 8-jarige Gretchen Harrington. Het meisje ging naar een Bijbelkamp van de Trinity Church Chapel, de kerk van ds. Zandstra, in Marple, een kleine plaats ten westen van Philadelphia (Pennsylvania). Onderweg zou ze zijn ontvoerd en doodgeslagen. Twee maanden later vond een wandelaar haar lichaam in een park. Ds. Zandstra leidde de begrafenis van Gretchen Harrington.

Een dader werd nooit gevonden. De zaak bleef dus onopgelost. Begin 2023 werd die heropend nadat twee journalisten een boek over deze cold case hadden gepubliceerd. Zij gaven daarin aanwijzingen op grond waarvan ds. Zandstra, inmiddels woonachtig in een voorstad van Atlanta (Georgia), werd opgepakt. Kort nadat het boek was gepubliceerd, nam een ​​vrouw contact op met de politie en wees zij ds. Zandstra aan als mogelijke verdachte. Ze zei dat hij haar had misbruikt rond dezelfde tijd als Gretchens verdwijning. Tijdens het verhoor gaf de inmiddels bejaarde Zandstra toe de dader te zijn. Later trok hij die verklaringen weer in.

In het vier dagen durende proces dat deze week afliep, betoogden zijn advocaten met klem dat hun cliënt onder druk was gezet om een ​​misdaad te bekennen. Het verdedigingsteam verklaarde tegenover de jury van zes mannen en zes vrouwen dat ds. Zandstra een verwarde man is die door de rechercheurs was gemanipuleerd. Een van de rechercheurs zei tegenover de jury dat hij op het punt van gevonden bewijs had gelogen.

Het duurde ongeveer een uur voordat de jury tot een uitspraak kwam. Ds. Zandstra werd niet alleen vrijgesproken van moord in de eerste, tweede en derde graad, maar ook van alle andere aanklachten, waaronder doodslag, ontvoering van een minderjarige en het bezit van een misdaadwapen.

Advocaat Christopher Boggs verklaarde: „We zijn blij dat ds. Zandstra weer bij zijn familie is. (…) Onze harten zijn nog steeds overstelpt van verdriet als we denken aan de familie Harrington, die behoefte heeft aan een slot van de nachtmerrie.”

Aanklager Geoff Paine gelooft nog steeds in de schuld van ds. Zandstra. Volgens hem is de predikant een man vol seksuele begeerten die zijn daden een halve eeuw lang geheim heeft gehouden. Hij wil op zoek naar de waarheid achter andere getuigenissen over ds. Zandstra, die echter nooit resulteerden in een aanklacht.