Enorme stroomuitval in Ierland door storm Eowyn

Volgens de publieke omroep RTE trekt de storm met windsnelheden van circa 130 kilometer per uur vanuit het noordwesten over het eiland. In de westelijke provincie Galway is ook een windvlaag met een kracht van 183 kilometer per uur gemeten, wat volgens Ierse media een record zou zijn.

De Ierse meteorologische dienst vreest dat de storm Eowyn in de loop van de ochtend veel meer schade aanricht en roept mensen op niet naar buiten te gaan. Het noodweer zou in de middag voorbij zijn. De storm teistert ook Noord-Ierland, Schotland, delen van Engeland en Wales. Scholen blijven op veel plaatsen gesloten en veel vluchten zijn voorlopig geschrapt.