SGP pleit voor verlenging aftrek hypotheekrente tot veertig jaar

Dat is een van de voorstellen die de SGP-Tweede Kamerfractie doet om de woningmarkt vlot te trekken. Het plan staat in het visiedocument ”Werk aan de woning!” met daarin tien punten om de woningnood tegen te gaan. SGP-Kamerlid André Flach zal het document donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de woningmarkt, overhandigen aan minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De SGP maakt zich al langer zorgen over het feit dat jongeren, gezinnen en anderen niet meer aan een woning kunnen komen. Er zijn te weinig woningen en de woningen die er zijn, zijn voor velen onbetaalbaar. André Flach: „Het is tijd voor een samenhangende visie en een helder actieplan. We proberen om een stukje van de puzzel te leggen en woningzoekenden te helpen.” De partij legt in het stuk ook de vinger bij de oorzaken van de woningnood, zoals kleinere gezinnen, migratie en prijsopdrijving.

Omdat na echtscheidingen ook extra woningen nodig zijn, wil de SGP loketten in gemeenten voor hulp bij relatieproblemen. De partij stelt voor om bij scheidingen de gezinswoning het thuis voor de kinderen te laten blijven.

André Flach, lid van de Tweede Kamer voor SGP. beeld ANP, Sem van der Wal

Verder bepleit de fractie meer ruimte voor mantelzorgwoningen. Het plaatsen van units voor ouderen moet vergunningvrij worden. En mantelzorgunits zouden ook geplaatst mogen worden voor er sprake is van mantelzorg.

Gezien de druk die migratie legt op de woningmarkt, wil de fractie richtgetallen voor migratie. Werkgevers zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om kleinschalige huisvesting te regelen voor arbeidsmigranten.

Om woningbouwprojecten sneller van de grond te krijgen, wil de SGP vereenvoudiging van bezwaarprocedures.