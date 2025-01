Keijzer pleit in Brussel voor versoepelen regels bij woningnood

De bouw van woningen wordt volgens Keijzer nu vaak belemmerd door Europese regels die zijn bedoeld om de kwaliteit van natuur en water te beschermen. Datzelfde geldt voor afspraken om de CO2-uitstoot te verminderen. Keijzer vindt dat „gigantische woningnood” een afweging moet zijn om van bepaalde regels af te kunnen wijken. De bouw van woningen is volgens haar van groot algemeen belang. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang en jongeren stellen de start van een gezin uit omdat ze geen huis kunnen vinden. „Dat kan gewoon niet.”

De mogelijkheid tot afweging van belangen moet wat Keijzer betreft in Europese wet- en regelgeving voor volkshuisvesting worden opgenomen „zodat op wetgevingsniveau die afweging kan worden gemaakt”, zei Keijzer in een persgesprek na ontmoetingen met drie Eurocommissarissen. Ze sprak Wopke Hoekstra (Klimaat en Schone Groei), Dan Jørgensen (Energie en Huisvesting) en Jessika Roswall (Milieu en Waterbestendigheid).

„Je hebt aan de ene kant het belang van natuurbescherming, soortenbescherming en daar zal niemand iets aan afdoen. Dat is een belang waar je rekening mee te houden hebt”, zei Keijzer. „Maar waar is het belang van jongeren die op zoek zijn naar een huis? Dat is een gigantisch maatschappelijk probleem.”

Volgens Keijzer is haar woensdag door de Eurocommissarissen gevraagd met concrete voorstellen te komen voor het schrappen, versoepelen of tegen het licht houden van regels. Voor 1 februari levert de minister die bij hen in, zo heeft ze toegezegd.

Het mag niet jaren duren voordat de Europese regels worden versoepeld, vindt de minister. Daar is de woningnood te groot en te acuut voor. Maar Keijzer is optimistisch: „Europa kan snel zijn als het moet.”