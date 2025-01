Micheál Martin na dag uitstel benoemd als premier van Ierland

De centrumrechtse Martin (64) was ook al premier van 2020 tot 2022 en was sindsdien de vicepremier. Hij is de leider van Fianna Fáil, de partij die afgelopen november de grootste werd bij de verkiezingen. De partij sloot net als tijdens de vorige regeerperiode een coalitie met de eveneens centrumrechtse partij Fine Gael, van uittredend premier Simon Harris. Ze hebben, net als bij de vorige regering, afspraken gemaakt over het afwisselen van het premierschap. Harris neemt het eind 2027 weer over van Martin als Taoiseach.

Maar Fianna Fáil en Fine Gael kwamen dit keer net een zetel tekort voor een meerderheid en hebben daarom een deal gesloten met een groep onafhankelijke parlementariërs. Toen die parlementsleden woensdag desalniettemin plaatsnamen in de oppositiebanken ontstond er onrust. Leden van onder meer het linkse Sinn Féin, de grootste oppositiepartij, waren verontwaardigd. Een persoon in de oppositiebanken heeft namelijk recht op meer spreektijd dan iemand van een coalitiepartij. De regering heeft nu met de oppositie afgesproken dat de onafhankelijke parlementariërs geen recht hebben op die uitgebreide spreektijd.

Martin sprak in zijn eerste toespraak als premier zijn onvrede uit over het uitstel en de felheid van het protest. „Het is een treurige ontwikkeling dat veel parlementen in de wereld steeds bozer en verdeelder worden. Het zijn fora geworden die gedomineerd worden door de gechargeerde retoriek van demonstraties in plaats van een plek waar verschillende groepen te goeder trouw kunnen discussiëren en respectvol van mening kunnen verschillen.”