Rekening voor hulp Oekraïne gaat naar Europa, waarschuwt Rutte

De Amerikaanse wapenindustrie is nodig om Oekraïne te voorzien van alles wat het nodig heeft om zich te verdedigen, stelde Rutte donderdag op het World Economic Forum (WEF) in Davos. Maar „de rekening zal betaald worden door de Europeanen”, zo valt Rutte de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump bij. Dat is volgens de Nederlandse secretaris-generaal ook begrijpelijk. „Oekraïne ligt dichter bij Europa dan bij de VS.”

De zakenman en dealmaker Trump voelt misschien meer voor het voortzetten van de steun aan Oekraïne als hij kansen voor het Amerikaanse bedrijfsleven ziet, klinkt het rond de NAVO. De Europese defensie-industrie lijkt sowieso voorlopig niet in de behoeften van Oekraïne en het herbewapenende Europa te kunnen voorzien, al willen landen als Frankrijk het liefst inkopen bij eigen fabrikanten.

Europa moet aanzienlijk meer geld steken in defensie, onderstreepte Rutte op het WEF nog maar eens. De defensie-industrie zou snel in een veel hogere versnelling moeten, ook in de VS. Hij spreekt van „echt een crisistoestand”.