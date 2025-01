Politieke chaos legt Zuid-Koreaanse economie bijna stil

Over heel 2024 groeide de Zuid-Koreaanse economie met 2 procent, iets minder dan economen hadden verwacht. Marktkenners wijzen op de aanhoudende politieke chaos, die het consumentenvertrouwen en de binnenlandse vraag heeft gedrukt.

De geschorste president Yoon Suk-yeol werd onlangs gearresteerd, nadat hij vorig jaar de staat van beleg had uitgeroepen. Die ongekende maatregel werd opgevat als poging de oppositie monddood te maken. Het parlement stemde echter tegen de noodtoestand, waardoor Yoon die uren later weer moest intrekken. De kortstondige staat van beleg heeft Zuid-Korea in de grootste politieke crisis sinds tientallen jaren gestort.

Zuid-Korea, de op drie na grootste economie van Azië, is sterk afhankelijk van de export. Het land is ’s werelds grootste exporteur van geheugenchips, gedreven door de geavanceerde chipindustrie van Samsung Electronics en SK Hynix. Daarnaast is het de thuisbasis van enkele van ’s werelds grootste autofabrikanten, Kia en Hyundai. Ook heeft het land een grote chemie- en staalindustrie. Toch steeg de werkloosheid in Zuid-Korea recentelijk tot het hoogste niveau sinds 2021.

De economische cijfers volgen op de onthulling van een steunpakket van 250 miljard dollar door de Zuid-Koreaanse regering voor exporteurs, uit groeiende bezorgdheid over mogelijke handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump.