Diddy begint smaadzaak tegen getuige die zegt sekstapes te hebben

De rapper beschuldigt de drie partijen ervan maandenlang „een mediahype te voeden, buitensporige claims te verzinnen en ongegronde speculaties aan te wakkeren” over hem met betrekking tot vermeende sekstapes waarop Combs’ misbruik van andere beroemdheden en minderjarigen zou staan. Combs zit momenteel vast in een gevangenis in New York. Hij wordt beschuldigd van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel.

Burgess is een getuige in de zaak van Combs. Hij heeft eerder in het openbaar verklaard over de sekstapes, onder meer bij nieuwszender NewsNation, onderdeel van Nexstar Media Inc. De advocaten van Combs noemen zijn beweringen „schandalige leugens” en stellen dat de expliciete opnames niet bestaan.

„Ik sta nog steeds achter mijn woorden”, zegt Burgess in reactie op de smaadzaak tegen The New York Times. „Hij heeft wel lef om iemand te willen aanklagen, terwijl hij zelf in de gevangenis zal wegkwijnen voor alle dingen die hij heeft gedaan.”